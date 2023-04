Tunesien

Katastrophe vor der Küste – die EU schaut zu

Es sind Situationen, die man sich kaum vorstellen mag. In der tunesischen Hafenstadt Sfax werden in den letzten Tagen immer mehr Leichen von unbekannten Flüchtlingen an den Strand gespült, die beim Versuch, Europa zu erreichen, im Mittelmeer ertrunken sind. Ein Sprecher der tunesischen Nachrichtenagentur "AFP" sagte: „Am Dienstag hatten wir mehr als 200 Leichen, weit über die Kapazität des Krankenhauses hinaus. Wir wissen nicht, wer sie sind oder von welchem Schiffbruch sie stammen, und die Zahl steigt“ (berichtet Spiegel-online am 28.4.).

Korrespondenz aus Erfurt