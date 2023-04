Laut Bericht der Sächsischen Zeitung (SZ)¹ ist die Anzahl der Neueintritte in DGB-Gewerkschaften im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Der Trend halte an: die IG Metall gewann bundesweit 117.000 neue Mitglieder, ver.di 80.000 und auch die NGG verzeichne ein Mitgliederplus. Aber auch kämpferische Gewerkschaften, die nicht Mitglied des DGB sind, haben dazugewonnen: In Sachsen wuchs unter anderem die Gewerkschaft der Lokführer in Sachsen (GDL) um 35 Prozent. Das, so die befragten Gewerkschafter, sei Ergebnis geführter gewerkschaftlicher Streiks, in denen die Beschäftigten merken würden, dass man organisiert etwas erreichen kann. Zudem erhöhe die Inflation den Druck und das Selbstbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen sei gestiegen.