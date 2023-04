Massenfestnahmen vor der Wahl

Kurz vor den Wahlen am 14. Mai zeigte das Palastregime, das die Justiz und die Ordnungskräfte mobilisierte, erneut seine rassistische Härte, indem es gleichzeitig Razzien in Einrichtungen und Häusern durchführte. Berichten zufolge nahmen die Ordnungskräfte mehr als 120 Personen fest, darunter Journalisten, Künstler, Rechtsanwälte und Politiker. Und sie durchsuchten hunderte von Personen. Nach wie vor versuchen sie, die HDP und ihre Verbündeten in der politischen Arena zu schwächen, indem sie eine "Jagdexpedition" starten.

Das faschistische Erdogan-Regime versucht, die Arbeit der HDP, die sich als Teil der Grünen Linken Partei auf die Wahlen vorbereitet, mit diesem verzweifelten Angriff auf Kader, die in ihren Bereichen effektiv sind, zu untergraben.