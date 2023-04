Nahrungsmittelmonopole treiben die Preise hoch

Die Rote Fahne Redaktion bittet die Korrespondentin und Korrespondenten, für eine schöne, bunte und vielfältige Berichterstattung vom 1. Mai, Berichte und viele schöne Fotos von den Maidemonstrationen und Maifeiern an Rote Fahne News zu schicken. Bitte schickt uns erste Berichte und Korrespondenzen bereits am 1. Mai bis 15 Uhr an redaktion@rf-news.de. Außerdem bittet die Videoproduktion der Mediengruppe Neuer Weg um kurze Clips von den Maiaktionen und Maifeiern. Wichtig ist, dass diese bitte im Querformat aufgenommen werden. Das Videoteam bittet darum, diese Clips, am besten noch am 1. Mai abends - spätestens aber bis 2. Mai mittags, über Wetransfer an video@neuerweg.de zu schicken. Redaktion und Videoproduktionen bedanken sich und wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen und kämpferischen 1. Mai.