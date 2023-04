Protest gegen AfD-Aufmarsch

Aktueller Anlass war die Ankündigung, dass der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) nach dem Landesaufnahmegesetz des Bundes 2023 weitere knapp 2000 Geflüchtete aufnehmen muss. In Mittenwalde soll dafür ein Hostel genutzt werden, das bisher als Wohnraum für Arbeiter diente. Ukrainische Frauen und Kinder neben jungen Männern aus Syrien und Afghanistan? Die Wellen schlagen hoch: Hass und Hetze gegen Geflüchtete werden geschürt, noch mehr Verunsicherung unter den Leuten ist die Folge. Die Mehrheit will keine Faschisten. Ein 16-Jähriger will mehr über den Faschismus wissen. Er erfährt, dass der Begriff „Nazis“ von den Hitler-Faschisten erfunden wurde: Sie selbst nannten sich „Nationalsozialisten“, um die Arbeiter zu täuschen.

Unsere spontane Gegenkundgebung war ein Erfolg: Mit ca. 60 Leuten noch klein, aber parteiübergreifend, bunt, lautstark und ausdauernd. Zu sehen waren: Fahnen von SPD, DIE LINKE, BÜNDNIS 90/GRÜNE, NEUE FRIEDENSBEWEGUNG und ein großes Transparent von VVN, mit der Aufschrift: „Faschismus ist keine Meinung - Faschismus ist ein Verbrechen!“ Die Neue Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg macht positiv auf sich aufmerksam: Ich erhielt 9,01 Euro Spende für nur fünf Aufkleber! Drei unorganisierte Antifaschisten wollen sich zur weiteren Vernetzung treffen und wir freuen uns auf vertiefende Auseinandersetzungen. Kein Fußbreit den Faschisten!