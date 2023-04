Roter Gruß an den Genossen Rainer!

Die UMLP möchte ihre tiefe Trauer über den Verlust unseres geliebten Genossen Rainer zum Ausdruck bringen, der am 26. April verstorben ist. Der Tod unseres lieben Genossen, Waffenbruders und Freundes Rainer bedeutet einen enormen Verlust für die portugiesische revolutionäre Bewegung, aber auch für die internationale revolutionäre Bewegung, die uns ein beispielhaftes Vermächtnis für die proletarische und marxistisch-leninistische Bewegung hinterlässt.

Genosse Rainer ist ein leuchtendes Beispiel für die Werte und Ideale des Proletariats, ein glasklares Beispiel für proletarischen Internationalismus, denn er widmete sein ganzes Leben dem Kampf unserer Klasse und dem Aufbau seiner Partei, sowohl in Portugal als auch in Deutschland.

In Deutschland kämpfte Genosse Rainer für den KABD und half bei der Gründung der MLPD, zusammen mit dem großen Denker Willi Dickhut. In Portugal hat er den Kampf nie aufgegeben und sich der notwendigen Sache des Aufbaus einer marxistisch-leninistischen Partei neuen Typs verschrieben, nicht aus Sektierertum, sondern weil er selbständig dachte, weil er im Lichte des Dialektischen Materialismus verstand, dass die PCP und die MRPP nicht mehr zu retten waren. Er half bei der Gründung der Freunde der ICOR Portugal und auch der Portugiesischen Marxistisch-Leninistischen Union und kämpfte immer für die notwendige Bildung einer nationalen und internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront.



Genosse Rainer war trotz aller gesundheitlichen Probleme, die ihm im Wege standen, immer mit dem großen und gerechten Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse, der Ausgebeuteten und Unterdrückten dieser Welt verbunden, sei es in Gedanken, Gefühlen und Taten, immer unter Anwendung der proletarischen Denkweise.

Deshalb trifft uns sein Tod nicht nur menschlich, sondern vor allem auch politisch schwer.

Wenn Rainer einerseits den theoretischen Weg der UMLP definierte und den Aufbau unseres theoretischen Organs Flash M.L. koordinierte, so bildete er andererseits jüngere Genossen aus, half uns mit unerschöpflicher Geduld, die kleinbürgerliche Denkweise zu bekämpfen und bereitete uns so auf den Tag vor, an dem er nicht mehr physisch an der Arbeit des Parteiaufbaus beteiligt sein konnte.

Rainers proletarischer Ehrgeiz, der die Sache des Proletariats in den Mittelpunkt seines Lebens stellte, und sein großer revolutionärer Geist verlangen, dass wir den Schock überwinden und die Aufgaben, denen er sein ganzes Leben gewidmet hat, weiterführen. Lasst uns die ideologische, politische und organisatorische Arbeit für den Aufbau der revolutionären Partei in Portugal intensivieren, verbunden mit der Organisation und Führung der Kämpfe unserer Klasse.

Dies wird die größte Ehre sein, die wir ihm erweisen können, und wir werden es tun!



Roter Gruß Genosse Rainer! Ehre dem Genossen Rainer!