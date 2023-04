Schriftenreihe „China Aktuell“ - Unverzichtbar für den Durchblick

Doch was ist China für ein Land? Handelt es sich – wie es die staatliche Propaganda glauben machen will – um ein sozialistisches Land? Steht der „starke Mann“ in Peking, Xi Jinping, in der Tradition Mao Zedongs? Wie kann es sein, dass ein angeblich sozialistischer Staat im imperialistischen „Hauen“ und „Stechen“ eifrig mitmischt, der aktuell einzigen Supermacht USA den Rang ablaufen will und gleichzeitig Millionen Wanderarbeiter im Land selbst nicht wissen, wo sie ihr täglich Brot her bekommen sollen?

Antworten auf alle diese Fragen gibt die Schriftenreihe China Aktuell. In sieben jeweils aktuell zwischen 1977 und 1981 erschienenen Ausgaben analysierte der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands (KABD), die Vorläuferorganisation der MLPD, die Wiederherstellung des Kapitalismus in China nach dem Tod Mao Zedongs kritisch und verteidigte dessen Erkenntnisse über den Aufbau des Sozialismus.

Erschienen sind die Ausgaben: „Die Führung Chinas segelt im Wind von rechts! (Eine Dokumentation über die Entwicklung des Klassenkampfs in der VR China (1977).“ „Die ‚Drei-Welten-Theorie‘ als strategische Konzeption hat den Wind von rechts im Rücken! (1978).“ „Verteidigt die Maotsetungideen“ (1979).“ „Die Führung Chinas zerstört die Diktatur des Proletariats! (Eine Dokumentation über die Wiederherstellung des Kapitalismus in China) (1979).“ „Hoxha kontra Mao Tsetung (Verteidigt den Marxismus-Leninismus und die Maotsetungideen) (1980).“ „Von der Restauration des Kapitalismus zum Sozialimperialismus in China I (Die revisionistische Innenpolitik).“ „Von der Restauration des Kapitalismus zum Sozialimperialismus in China II (Sozialimperialistische Außenpolitik).“

Alle Ausgaben der Schriftenreihe China Aktuell sind hier erhältlich.