Spendenaufruf: Protest ist links! Spendet für den Wahlkampf der sozialistischen Alternative!

Der Sozialismus ist der einzige Ausweg aus der Gefährdung der Menschheit durch den heutigen Kapitalismus. Wir lehnen Waffenlieferungen an die Ukraine ab, weil dieser Krieg von beiden Seiten ungerecht ist. Wir sind die einzig konsequente Kraft gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs und gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe. Wir treten gegen die volksfeindliche Politik der Bundesregierung wie des SPD / Grünen / LINKE-Senats in Bremen an. Und wir begrüßen, dass die faschistoide AfD nicht zur Bürgerschaftswahl in Bremen zugelassen wurde. Protest ist links!

Wir verstehen uns im Wahlkampf - und gegebenenfalls künftig in der Bürgerschaft - als Sprachrohr der Massen. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten verpflichten sich, keinen Cent ihrer Bezüge für sich persönlich zu nehmen. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien, die den Wahlkampf vom Staat finanziert und jede Menge kostenlose Werbezeit in den Medien bekommen, finanzieren wir alles durch Beiträge und Spenden!

Besser kann man sein Geld nicht anlegen. Jeder Euro für diesen Wahlkampf ist eine Investition in die Zukunft! Ihre MLPD Bremen

