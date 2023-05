Stand des Verlag Neuer Weg umlagert wie noch nie

An allen vier Tagen sind die Hallen für das breite Publikum geöffnet, nicht nur an einem Samstag wie in Frankfurt. 274.000 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, mehr als erwartet und fast so viele wie vor den Schließungen wegen der Pandemie. Schon seit vielen Jahren nutzt der Verlag Neuer Weg die Leipziger Buchmesse, um mit tausenden Menschen ins Gespräch über sein fortschrittliches Literaturangebot, insbesondere die Literatur der MLPD und deren Positionen zu kommen. Alle Neuerscheinungen wurden hier jeweils einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Rote Fahne News sprach am zweiten Messetag mit Elvira Dürr vom Verlag Neuer Weg über die Erfahrungen am VNW-Stand in Halle 5. Der Stand ist ein Blickfang, hervorragend und attraktiv gestaltet, mit Hinguckern wie der roten Tasche mit Lenin-Porträt, dem Inhaltsverzeichnis des neuen Buchs der MLPD "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" auf einem Plakat, einem breiten Regalbrett mit Büchern zum Sozialismus, Romanen wie "Wie der Stahl gehärtet wurde" (ein Publikumsmagnet bei Jugendlichen) und natürlich im Mittelpunkt die Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, das theoretische Organ der MLPD.

Elvira Dürr ist seit 30 Jahren auf der Leipziger Buchmesse, eine Pionierin der ersten Stunde. Ihr Resümée nach zwei Tagen: "Ein solches riesiges Interesse wie dieses Jahr gab es noch nie!" Sie und drei weitere Aktivisten stehen rund um die Uhr den interessierten Besuchern Rede und Antwort. Einer von ihnen berichtet: "Auch der zweite Tag der Leipziger Buchmesse geht mit spannenden und tiefgehenden Diskussionen weiter. Man spürt, viele Menschen machen sich Sorgen über die Zukunft angesichts der vielfältigen Krisen des Kapitalismus. Doch welche Alternative haben wir und wie kommen wir dahin? Da ist unsere vielfältige Literatur zum Sozialismus ein richtiger Trumpf. Ein junger Mann, der zwar Sympathien für den Sozialismus hat und den revisionistischen Verrat in der ehemaligen Sowjetunion und im heutigen China recht gut durchblickte, ist ganz verzweifelt, wie wir in der heutigen Situation zum Sozialismus kommen sollen. Wir empfehlen ihm 'Die Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution'. Nach einer Bedenkzeit kommt er am Ende des Tages noch Mal zum Stand und kauft es. Ihn überzeugte, dass das Buch aus den Erfahrungen der revolutionären Arbeiterbewegung schöpft und eine richtige Strategie und Taktik für die Revolution unter heutigen Bedingungen entwickelt."

Rote Fahne News im Gespräch mit Elvira Dürr vom VNW

Rote Fahne News: Nach drei Jahren endlich wieder Buchmesse. Wie ist die Stimmung, was hat sich verändert?

Elvira Dürr: Die Leute sind richtig glücklich, endlich wieder auf dieser Messe rund um Literatur und Bücher zusammentreffen zu können, Aussteller, Besucher, Presseleute. Es kommen wieder ganze Schulklassen, zum Teil sogar ganz junge Leute. Die meisten haben großes Interesse an Literatur allgemein und bei uns besonders an den Romanen aus der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Sowjetunion. So groß wie in diesem Jahr waren Aufgeschlossenheit, Offenheit und Interesse noch nie. Fast immer sind wir alle viere von der Standbesatzung im Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern. Man spürt an allen Ecken und Enden, dass wir den Messebesuchern etwas bieten, was es sonst hier nicht gibt, Befassung mit den brennenden Fragen der Menschheit, Hilfe für den Durchblick, Perspektive. Eine pauschale Kritik an anderen Neuerscheinungen und Ausstellern liegt mir fern, aber es wird schon allerlei Idealismus und Metaphysik verbreitet. Dabei dürsten die Leute richtig nach Auseinandersetzung und Klarheit. Von vielen Verlagen, die eigentlich aus dem linken Spektrum kommen, werden die aktuellen großen Krisen des imperialistischen Weltsystems eher herausgehalten oder falsch beantwortet, z. B. mit der Parteinahme für den einen oder anderen imperialistischen Block im Ukrainekrieg.

Rote Fahne News: Ihr habt ja bestimmt viel über euer neues Buch diskutiert und es angeboten, "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" von Stefan Engel.

Elvira Dürr: Ja, das stellen wir in den Mittelpunkt, auch die anderen beiden Bände aus der Reihe "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise" stoßen auf großes Interesse. Wir liegen auch vom Umsatz her nach zwei Tagen besser im Rennen als in den Vorjahren. Die Frage, "was hat denn dieses Buch mit mir zu tun" kommt oft, und schon anhand vom Inhaltsverzeichnis gibt es da leuchtende Augen. Die bürgerliche Gesundheitsforschung keine wirkliche Wissenschaft, weil sie den Menschen nicht in seiner Ganzheit sieht und in seinen Beziehungen zur Umwelt? Das interessiert brennend, damit hat fast jeder Erfahrungen. Immer diskutieren wir auch über die Methode, welche Möglichkeiten in einer dialektisch-materialistischen Herangehensweise stecken. Die Krise der Umweltforschung kommt auch viel zur Sprache. Viele spüren, dass das vielgepriesene 1,5-Grad-Ziel keine Lösung bietet, zumal es ja noch nicht mal erreicht wird. Aber eine weltanschauliche Kritik daran ist den meisten neu, dass es willkürlich anhand von Wahrscheinlichkeiten festgelegt wurde und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Ein Psychologiestudent fühlte sich zuerst persönlich angegriffen, weil in dem Buch die bürgerliche Psychologie kritisiert wird. Wir konnten aber klären, dass es die Anstrengungen von vielen einzelnen Psychologen nicht in Abrede gestellt werden, die den Menschen helfen wollen. Das Gesamtsystem aber in einer Krise ist, weil Zusammenhänge und Wechselbeziehungen nicht untersucht werden, zum Beispiel zu Umweltgiften.

Rote Fahne News: Wie ist das Interesse am Sozialismus? Der stand hier in Leipzig schon bei früheren Buchmessen im Mittelpunkt, auch weil die Erfahrungen mit der DDR eine große Rolle spielten.

Elvira Dürr: Das ist immer noch so bzw. das ist noch mehr und auf neue Weise so. Kaum ein Gespräch hier, das nicht beim Sozialismus endet. Die Leute spüren und viele sagen es, wir brauchen eine andere Gesellschaftsordnung, es kann nicht sein, dass die einen immer reicher werden und die anderen immer ärmer und dass Kriege um Macht und Einfluss geführt werden. Die Meinung aber, es kann nicht klappen mit dem Sozialismus, wir haben es ja an der DDR gesehen, diese Meinung ist immer noch sehr verbreitet. Hier haben wir viele Gespräche geführt, welche Lehren die MLPD zieht, damit der Sozialismus neues Ansehen gewinnen und erfolgreich aufgebaut werden kann. Eine besondere Hilfe sind auch die Ausführungen in dem neuen Buch, dass herausgearbeitet wird, der Mensch ist kein egoistisches, sondern ein gesellschaftliches Wesen, und er kann ein sozialistisches Bewusstsein entwickeln.

Rote Fahne News: Vielen Dank für das Gespräch!

Am dritten Messetag war die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner nachmittags am Messestand. Am Abend stellte sie auf einer Veranstaltung vor 40 Besucherinnen und Besuchern das Buch "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" vor und diskutierte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein ausführlicher Bericht folgt morgen.