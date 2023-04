Streik bei Gate Gourmet: Solidarität mit Gültekin Malci

Gültekin Malci ist seit langem in der Bodenabfertigung am Frankfurter Flughafen tätig. Zuvor arbeitete Gültekin Malci bei LSG Sky, einer Tochtergesellschaft der Lufthansa, wo er auch Betriebsratsmitglied war. Nachdem LSG Sky diese Abteilung zusammen mit der Belegschaft 2019 an Gate Gourmet verkauft hatte, blieb Gültekin Malci Betriebsratsmitglied, wurde bei den Wahlen 2022 wiedergewählt und ist der Betriebsratsvorsitzende.

Als kämpferischer Gewerkschafter stand Gültekin Malci unter ständiger Überwachung und Druck seitens des „Arbeitgebers“. Das Unternehmen Gate Gourmet hat Gültekin Malci am 17. April, um 14 Uhr unter verschiedenen illegitimen Vorwänden entlassen (mehr dazu hier). Einer dieser Vorwürfe ist der Vorwurf der Bedrohung des „Arbeitgebers“, wobei Gültekin Malci als Betriebsratsvorsitzender seine Aufgabe, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen beim Wort nimmt. Das Unternehmen beschäftige Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter aus Bulgarien, die weder angelernt noch, unterstützt werden. Also schrieb Gültekin Malci einen Brief an den „Arbeitgeber“, dass, wenn sich in diesen Fällen nichts ändern würde, er sich an die Polizei wenden und Anzeige einreichen wird. Daraufhin wurde sein Amt als Arbeitervertreter im Betrieb ausgesetzt und Gültekin Malci wurde mit Polizeigewalt aus dem Unternehmen gedrängt. Nun darf er kein einziges Werk von Gate Gourmet mehr betreten. Auch Özkan Akgül, der als Arbeitervertreter im Betrieb tätig war, wurde letztes Jahr unter denselben Vorwänden entlassen, aber Akgül wurde nach einem Gerichtsverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht wieder eingestellt.

Gültekin Malci wurde entlassen, weil er die Rechte seiner Kolleginnen und Kollegen verteidigt hat!

Der Hauptgrund für die Entlassung von Gültekin Malci durch die Firma Gate Gourmet war, dass der neu gewählte Betriebsrat kämpferisch war. Gate Gourmet hat nach dem Kauf des Unternehmens durch die Lufthansa einen Großangriff auf die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter durchgeführt. Es wurde versucht, viele Besitzstände abzubauen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wurden gezwungen, mehr als hundert Stunden im Monat zu arbeiten, obwohl sie einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag hatten. Und es wurden zusätzliche Prämien nicht gezahlt. Darüber hinaus wurden Betriebsrentenabgaben, die zuvor als LSG-Sky-Beschäftigte erwirtschaftet wurden, zu Unrecht abgezogen. Doch rund 120 Beschäftigte kämpften für ihre Rechte. In einem etwa drei Jahre dauernden Kampf gewannen sie vor dem Bundesarbeitsgericht und bekamen alle ihre Rechte als Arbeiterinnen und Arbeiter zurück.

Gate Gourmet ist kollegenfeindlich!

Gate Gourmet ist ein Unternehmen, das an mehr als 120 Flughäfen in 28 Ländern weltweit tätig ist. Mit rund 22.000 Mitarbeitern ist es eines der führenden Unternehmen der Branche. In Deutschland ist Gate Gourmet mit fünf Gesellschaften vertreten und bedient mit rund 1200 Mitarbeitern mehr als 20 Flughäfen. Ursprünglich eine Tochtergesellschaft der Swissair wurde Gate Gourmet am 11. September 2001 an die Texas Pacific Group verkauft. Sie gehört zur sogenannten Heuschrecken-Bewegung, die in vielen Ländern Unternehmen an Flughäfen aufgekauft und dort intensive Angriffe auf die Arbeiterrechte durchgeführt.

Gate Gourmet ist ein arbeiterfeindliches Unternehmen. Es ist bekannt für seine Angriffe auf die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Unternehmen, die es auf vielen Flughäfen kauft, sowie für den langen Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Rechte.

Am Düsseldorfer Flughafen streikten die Beschäftigten von Gate Gourmet sechs Monate lang, vom 7. Oktober 2005 bis zum 7. April 2006, und erkämpften ihre Rechte. Es war einer der längsten und erfolgreichsten Streiks in der Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung und er wurde in vielen Ländern der Welt unterstützt.

Gültekin Malci ist nicht allein!

Was Gültekin Malcı heute durchmacht, ist kein erstmaliges Problem, sondern eine einzigartige Form des Widerspruchs zwischen Arbeit und Kapital. Aus diesem Grund ist der Angriff auf Gültekin Malci heute ein Angriff auf alle Arbeiter und Werktätigen. Er ist eine Folge der allgemeinen Angriffe auf Arbeitervertreter, Gewerkschafter und kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter in vielen Unternehmen, insbesondere am Frankfurter Flughafen. Als ATIF (Föderation der Arbeiter*innen aus der Türkei in Deutschland) rufen wir alle Arbeiterinnen und Arbeiter und Werktätigen auf, den Kampf von Gültekin Malci zu unterstützen. Ein Angriff auf einen von uns ist auch ein Angriff auf uns alle, deshalb müssen wir alle gemeinsam gegen diesen Angriff kämpfen.

Gültekin Malci ist nicht allein!

Solidarität mit Gültekin Malci!