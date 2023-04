Streik bei Gate Gourmet: Solidarität mit Gültekin Malci

Gültekin Malci ist seit langem in der Bodenabfertigung am Frankfurter Flughafen tätig. Zuvor arbeitete Gültekin Malci bei LSG Sky, einer Tochtergesellschaft der Lufthansa, wo er auch Betriebsratsmitglied war. Nachdem LSG Sky diese Abteilung zusammen mit der Belegschaft 2019 an Gate Gourmet verkauft hatte, blieb Gültekin Malci Betriebsratsmitglied, wurde bei den Wahlen 2022 wiedergewählt und ist der Betriebsratsvorsitzende.

Als kämpferischer Gewerkschafter stand Gültekin Malci unter ständiger Überwachung und Druck seitens des „Arbeitgebers“. Das Unternehmen Gate Gourmet hat Gültekin Malci am 17. April, um 14 Uhr unter verschiedenen illegitimen Vorwänden entlassen (mehr dazu hier). Einer dieser Vorwürfe ist der Vorwurf der Bedrohung des „Arbeitgebers“, wobei Gültekin Malci als Betriebsratsvorsitzender seine Aufgabe, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen beim Wort nimmt. Das Unternehmen beschäftige Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter aus Bulgarien, die weder angelernt noch, unterstützt werden. Also schrieb Gültekin Malci einen Brief an den „Arbeitgeber“, dass, wenn sich in diesen Fällen nichts ändern würde, er sich an die Polizei wenden und Anzeige einreichen wird. Daraufhin wurde sein Amt als Arbeitervertreter im Betrieb ausgesetzt und Gültekin Malci wurde mit Polizeigewalt aus dem Unternehmen gedrängt. Nun darf er kein einziges Werk von Gate Gourmet mehr betreten. Auch Özkan Akgül, der als Arbeitervertreter im Betrieb tätig war, wurde letztes Jahr unter denselben Vorwänden entlassen, aber Akgül wurde nach einem Gerichtsverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht wieder eingestellt.

Gültekin Malci wurde entlassen, weil er die Rechte seiner Kolleginnen und Kollegen verteidigt hat!

Der Hauptgrund für die Entlassung von Gültekin Malci durch die Firma Gate Gourmet war, dass der neu gewählte Betriebsrat kämpferisch war. Gate Gourmet hat nach dem Kauf des Unternehmens durch die Lufthansa einen Großangriff auf die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter durchgeführt. ...

Hier gibt es die komplette Solidaritätserklärung