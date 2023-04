Videoproduktion Neuer Weg - Jetzt mit Website am Start!

Die Videoproduktion ist Teil der traditionsreichen linken Mediengruppe Neuer Weg, die letztes Jahr ihr 50. Bestehen feierte. Dabei sind wir die neueste der Abteilungen, die nach Jahren der Erfahrung im Druck- und Verlagswesen nun seit mittlerweile drei Jahren die Arbeit aufgenommen hat. Wir bieten Imagefilme, Livestreams, Hochzeitsfilme, Tonaufnahmen, Grafikarbeiten, Animationen, Schnittarbeiten, Videoaufnahmen, Komplettproduktionen und vieles mehr an. Für Ihre spezifischen Wünsche erstellen wir Ihnen ein individuelles, auf Sie zugeschnittenes Angebot.

Die Videoproduktion freut sich darüber, wenn die Leserinnen und Leser das in ihren Familien, unter Nachbarn und Freunden genauso verbreiten, wie unter Leuten, die Videos für private Feiern brauchen. Weitere Möglichkeiten für eine erfolgreiche Werbung besteht in Wohnvierteln oder bei Gewerbetreibenden für Werbevideos, in den Gewerkschaften, bei Vereinen, Selbstorganisationen usw. Damit wird eine fortschrittliche Filmproduktion gestärkt und gefördert!

Für Fragen oder eine kostenfreie Beratung können sich die Leserinnen und Leser gerne an uns wenden - unter video@neuerweg.de oder 0209 40525571

