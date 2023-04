Pressemitteilung des Internationalistischen Bündnisses

Wahl in der Türkei: Kommt zur Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses am 5. Mai in Köln!

Die Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses anlässlich der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei findet am Freitag, den 5. Mai, ab 18.30 Uhr auf dem Domplatz in Köln statt.