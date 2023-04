Bangladesch

Zehn Jahre Rana-Plaza-Einsturz

Am 24. April 2013 stürzte das Fabrikgebäude Rana Plaza in Dhaka / Bangladesch ein. Es ist das größte Unglück in der Geschichte der Textilarbeiter - weltweit. Trotz Warnungen vor Rissen in den Wänden, mussten Tausende Textilarbeiter in dem Gebäude weiter arbeiten. Der Einsturz forderte 1135 Tote und über 2000 Verletze. Die Verletzten und Hinterbliebenen sind bis heute nicht angemessen entschädigt worden, können aufgrund der Verletzungen nicht mehr arbeiten und Gewerkschaftsaktivisten landeten auf Schwarzen Listen.

Von hb