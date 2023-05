1. Mai-Demonstration im Herzen des Lausitzer Tagebaus

Unser Banner „Der Kapitalismus bedroht die Menschheit – Perspektive: Echter Sozialismus“ fand viel Beachtung. In den Diskussionen wurde uns oft diesbezüglich recht gegeben, dass man sich angesichts der existenziellen Bedrohung durch den Kapitalismus organisieren muss. So spielten in den Gesprächen die Erfahrungen beim Aufbau des Sozialismus in der DDR oft genauso eine Rolle, wie die Frage, welche Schlussfolgerungen die MLPD aus der Zerstörung des Sozialismus in allen ehemals sozialistischen Ländern gezogen hat.

Immerhin wollen eine ganze Reihe von Kontakten mit uns in Verbindung bleiben, um über die Perspektive des echten Sozialismus weiter zu diskutieren. Die Einladung zur Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen stieß ebenfalls auf großes Interesse. Gegen die Umweltkatastrophe und die drohende Weltkriegsgefahr sind die Millionen Arbeiter weltweit eine gewaltige Kraft - wenn sie sich einig sind.

Bei der Abschlusskundgebung im Pücklerpark bekamen die Schüler- und Studentenvertretung sowie die kämpferischen Eisenbahner den größten Applaus. Die Studenten forderten zum Streik für Tarifverträge studentischer Angestellter auf. Die Eisenbahner riefen zum Vollstreik gegen das unverschämte Angebot der Bahn auf, das unter dem Schlichterspruch liegt.