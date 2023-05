1. Mai trotz Repression

Liebe Genossinnen und Genossen,

Aufgrund des repressiven Charakters des russischen Regimes wurden politische Demonstrationen am 1. Mai in vielen Städten, einschließlich Moskau, verboten und nur kleine Versammlungen erlaubt. Unsere Genossinnen und Genossen nahmen an solchen Versammlungen in Moskau zusammen mit einigen marxistisch-leninistischen und revisionistischen Gruppen teil. In einer Stadt im europäischen Teil Russlands nahm ein Genosse, der Mitglied der KPRF (Sjuganow-Partei) ist, uns aber ideologisch nahe steht, an der Demonstration teil und verteilte Flugblätter.

Russische Maoistische Partei