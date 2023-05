Narbonne, Frankreich

3000 Demonstranten gegen Marcons "Rentenreform" und Rassismus

Knapp 3000 Menschen versammelten sich am 1. Mai zur Kundgebung und Demonstration am "place de theatre" in Narbonne, Südfrankreich. Aufgerufen hatten alle Gewerkschaften gemeinsam und bildeten mit ihren unterschiedlichen Fahnen ein buntes Farbenmeer.

Von Reisekorrespondenz aus Narbonne