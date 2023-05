8. Mai: Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 1945 - Mahnung vor einem drohenden Dritten Weltkrieg

Vor 90 Jahren hat der Hitlerfaschismus im Auftrag des deutschen Finanzkapitals sein brutales Terrorregime errichtet, um eine revolutionäre Entwicklung wie in der damals sozialistischen Sowjetunion zu verhindern. Dazu zerschlugen die Faschisten zuerst die organisierte gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewegung. So erzwangen sie den Spielraum, den barbarischen Zweiten Weltkrieg zu beginnen.

Am 8. Mai 1945 wurden Deutschland und die Welt vor allem durch die Rote Armee im Bündnis mit den Alliierten von der Barbarei des Faschismus befreit. Gemeinsam mit der VVN BDA mit ihrer - leider verstorbenen - Ehrenvorsitzenden Esther Bejarano sowie Hunderttausenden von Unterzeichnenden einer entsprechenden Petition fordern wir: „Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten".

In diesem Jahr ist das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in besonderem Maße verbunden mit dem Kampf gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg, ausgehend von dem derzeitigen Krieg in der Ukraine.

Die MLPD erinnert zusätzlich an den Todestag von Willi Dickhut am 8. Mai 1992. Der Solinger Kommunist Willi Dickhut war ein unbeugsamer antifaschistischer Widerstandskämpfer, führender Repräsentant der KPD in Solingen und Westdeutschland sowie späterer Vordenker der MLPD. Vor sieben Jahren gab es eine breite Bewegung, diesen Platz vor dem Mahnmalhaus zum „Willi-Dickhut-Platz" zu ernennen. An diesem Ziel halten wir fest. Denn es gibt in der an revolutionären Traditionen und Persönlichkeiten reichen Stadt Solingen viel zu wenig Plätze und Straßen, die daran erinnern.

Wir laden alle antifaschistischen, antimilitaristischen und revolutionären Kräfte und Organisationen ein, sich an diesem Gedenktag zu beteiligen - mit eigenen Kurzreden/Grußworten, Kulturbeiträgen, Büchertischen usw.

Wann? Montag, 08.05.2023 - 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Wo? Solingen, Kamperstraße 50 (an der Ecke Sauerbreystraße/Kamperstraße)





Im Auftrag der MLPD Bergisch Land

Christoph Gärtner

