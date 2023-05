"Alassa bleibt"

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) haben im Jahr 2022 258 Millionen Menschen an Hunger gelitten. Mehr als 35 Millionen Kinder unter fünf Jahren galten demnach in diesem Jahr als ausgezehrt. Der Grund ist fehlendes Essen. Hintergrund dieser Hungerkrise sind Wirtschaftskrisen, bewaffnete Konflikte und extreme Wettersituationen. Diese Zahl ist der höchste Stand, den die FAO in den sieben Jahren, in denen sie ihren Bericht herausgibt, festgestellt hat. Die Zahl ist zum vierten Mal hintereinander gestiegen. Am schlimmsten ist die Lage in Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, dem Südsudan, und im Jemen.