Auf der Maikundgebung des DGB

Die Arbeitersolidarität und das Interesse an marxistisch-leninistischer Literatur waren so groß wie noch nie. So wurden in den ersten drei Stunden sechs aktuelle Bücher „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaften“ und „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ verkauft sowie allein für die Bergarbeiterkonferenz 58 Euro gespendet.