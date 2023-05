Bangladesch: Solidarität mit dem Kampf für 25.000 BDT monatlichen Mindestlohn

Derzeit liegt er bei 8000 BDT (68 Euro monatlich) seit den letzten fünf Jahren. Die Arbeiter haben heute Lebenshaltungskosten, die es für jeden unmöglich machen, mit den derzeitigen Löhnen zu überleben. ...

Bangladesch ist der zweitgrößte Bekleidungsexporteur der Welt. Alle großen Marken wie Adidas, Tommy Hilfiger, Gap, Calvin Klein, H&M, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Hugo Boss, Nike usw. lassen in Bangladesch Bekleidung herstellen. Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter des Landes erhalten weltweit die niedrigsten Löhne. Die Textilarbeiterinnen in Bangladesch fordern 25.000 BDT monatlichen Mindestlohn und kämpfen gegen die Eigentümer. Trotz vieler Grausamkeiten wird unser Kampf fortgeführt. Wir rufen alle unsere brüderlichen Gewerkschaften dazu auf, die laufende Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch solidarisch zu unterstützen.

Arbeiterinnen und Arbeiter der Welt, vereinigt euch! Lang lebe die Internationale Solidarität!

Joly Talukder, 1. Mai 2023