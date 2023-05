Benefiz-Fußballturnier und anschließendes Konzert für Mouhamed Lamine Dramé nehmen Gestalt an

Der Freundeskreis Mouhamed schreibt: Die Weichen sind gestellt! Das Interesse von zahlreich teilnehmenden Mannschaften verspricht ein tolles Turnier. „International, sportlich und fair“, für dieses Motto treten die Teams an. Beginn ist 11 Uhr im Hoesch Park. Der Sieger in der jeweiligen Altersgruppe erhält den Mouhamed Lamine Dramé Pokal.

Ein weiteres Highlight verspricht das anschließende Konzert zu werden, das um ca. 16 Uhr auf der Festwiese beginnt. Folgende Sänger werden für eine begeisternde Stimmung sorgen: Jah Sala, Mamades und King Khadafi. Sie versprechen heiße Rhythmen und fordern direkt zum Tanzen heraus. Ebenfalls ein kultureller Höhepunkt wird der Auftritt einer griechischen und einer kurdischen Tanzgruppe sein.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Vom afrikanischen Eintopf über türkische Pizza bis zu Waffeln mit Sahne. Wie bereits mitgeteilt, sind das Turnier und das Konzert Benefizveranstaltungen zu Ehren von Mouhamed, der als 16-jähriger Flüchtling von der Polizei in Dortmund erschossen wurde. Deshalb ist die Veranstaltung auch ein Ausdruck für Internationale Solidarität und steht Gegen Polizeigewalt und Rassismus. Mit den Spenden wollen wir – in enger Absprache mit der Familie – seiner Mutter Ma Fofana die Reise vom Senegal nach Dortmund zum Prozess ermöglichen und auch die Entwicklung des Dorfes Ndiaffate unterstützen. Kommt zum Fußballturnier und Konzert am 6.5.23 ab 11 Uhr und/oder zum Konzert um 16 Uhr im Hoeschpark in Dortmund! Wir freuen uns über jede solidarische Unterstützung. Machen wir diese Benefiz Veranstaltung gemeinsam zu einem Erfolg.

Sicherlich haben bereits viele von Euch und aus Euren Organisationen geplant, daran teilzunehmen. Um zum Gesamtgelingen beizutragen, bitten wir um Unterstützung für den Kaffee-, Kuchen- und Getränkestand. Wir brauchen:

Kuchenspenden sowie herzhaftes Gebäck

Kaffee- und Teespenden (fertig gekocht in Thermoskannen)

Zeitspenden für den Verkauf vor Ort – von 10:45-21:00 Uhr

Ab dem Mittag wird es auch weitere Essensangebote geben, aber gerade für den Vormittag fehlt noch Verpflegung für die Spieler und Gäste.