Dat is ja wohl de Krönung!

Als inne 60er Jahre de englische Queen - et Lisbeth - in Düsseldorf war, da hab ich inne Provinz-Realschule in Rheinland dat Schuleschwänzen angezettelt, damit we zu de Lisbeth nach Düsseldorf fahren konnten. Nee Sie, war dat aufregend, dat war nämlich streng verboten. Deswegen sind wir Schülerinnen heimlich heimlich ausse Schule ab nach Düsseldorf. Danach gab et dann ne schlechte Note in „Betragen“. Egal! Heut würd ich ja nich mehr zu de Monarchen fahren, ich wär lieber bei „Freideis for Fjutscher“ dabei.

Für mein Willi is dat ganze Königstheater de Krönung, der kommt so richtig in Rage: „Gibt et denn grad nix wichtigeres auffe Welt? Vor lauter Krisen krisse de Krise“. „Ja Willi, hasse ja recht,“ sach ich, „aber vielleich wollen de Leute sich mit dat Geglitzer wat ablenken“.

Darauf mein Willi: „Von wegen Geglitzer, dat is doch mehr ne schmierige Angelegenheit. Extra für de Salbung vonnen Königskopf lassen se Olivenöl von zwei Ölhainen in Israel pressen und von n Patriarchen und n Erzbischof weihen. De alte Herr König hat mit seine 74 Jahre noch nie gearbeitet. Nach den Tod von et Lisbeth verwaltet der en Treuhandvermögen in Wert von 42 Milliarden Dollar. Dazu kommt noch n persönlichet Vermögen von 500 Millionen Dollar vonne königliche Ländereien, Juwelen und Kunstwerk, wat König Charlsten geerbt hat. Vonne Erbschaftssteuer lies de da natürlich nix.“

Nee Sie, dat kannse nich glauben, wie die da oben prassen. Abba dat is auch hier so. De Konzerne machen königliche Gewinne un erhöhen de Preise, als gäbet kein Morgen - un wir können de Lebensmittel nich mehr bezahlen. Un dat nette Frollein Freudenreich von nebenan weiß bald nich mehr, wie se de Miete bezahlen soll. Un dann guckse ma, in wat für ne bescheidene Hütte de König Charlsten wohnt. In n Palast mit 775 Zimmer – davon 52 königliche Zimmer, 188 Schlafzimmer für dat Personal, 92 Büros und 78 Bäder. Nee Sie, wat dat all kostet!

Abba da musse mal zwischen de Zeilen lesen, von wegen, ganz England is begeistert un in Krönungsrausch, wie et inne Zeitung stand. Dabei hält de Mehrheit nich mehr viel vonne Monarchie un bei de 18-24 jährige sind et sogar 75%, die de Monarchen-Schmarotzer loswerden will. Nee Sie, da bin ich ja doch froh, dat sich hierzulande de Kaiser Wilhelm schon 1918 flott auffe Socken machen musste. Da hat de Novemberrevolution Schluss gemacht mit n Kaiser un n 1. Weltkrieg.

Abba heute hasse ja wieder noch gefährligere Zeiten. Wennse mich frachs, abba mich fracht ja keiner. Für mich isset n Traum, wenn sich alle königlichen Auspresser aus n Staub machen müssten, damit Schluss is mit dat ganze Elend, mit de Ausbeuterei, mit de Kriege nach noch mehr Macht. Wenn kein Kind auffe Welt mehr hungern müsste - dat wär doch de beste Krönung, oder?