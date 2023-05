Erfolgreiche Studienveranstaltung zu Theorien Xi Jinpings

Für den 18. April luden wir zu einer Veranstaltung zum Thema „Die weltanschauliche Grundlage des chinesischen Sozialimperialismus“ ein. Wir wandten uns damit an diejenigen, die das Thema interessiert, die aber nicht regelmäßig an einer Studiengruppe teilnehmen wollen. Es kamen doppelt so viele, wie zu den Treffen der Studiengruppe.

Unser Studiengruppenleiter trug eine Zusammenfassung des Abschnitts vor, unterbrach diese aber in den zwei Stunden mehrfach, damit wir über Kernaussagen diskutieren konnten. Diese Methode kam sehr gut an. Der Journalist Kai Strittmatter hatte kürzlich in der Süddeutschen Zeitung behauptet, Xi Jinping sei ein „überzeugter Marxist und knallharter Leninist“. Das prüften wir mit Hilfe der dialektischen Methode, indem wir von den Erscheinungen zum Wesen vordrangen. China ist heute keine sozialistische Volksrepublik mehr, sondern sozialimperialistisch. Ein China-Experte trug lebendig mit seinen Kenntnissen bei.