Gelungenes Warm-up-Konzert fürs Rebellische Musikfestival

Das Rebellische Musikfestival fördert eine antifaschistische, internationalistische Kultur und steht gegen Faschismus, Weltkriegsgefahr und Hetze. Zur Einstimmung und Werbung machten wir eben dieses Warm-up-Konzert vier Wochen vorher.

Wir trafen uns schon mittags und besprachen die Backstage-Betreuung, denn das wird auf dem Rebellischen Musikfestival selbst organisiert. Dann ging es auch schon los. Die Bands Los Pueblos, FlaWi und Kommando: Umsturz! machten Stimmung und holten alle drei das Publikum auf ihre Weise ab.

Es gab revolutionäre und nachdenkliche Lieder, französischen Rock auf hohem Niveau und antifaschistische Hymnen. Jede Band kam mit ihren Anliegen zu Wort. Ob mit dem Wunsch, mit Musik zum Frieden beizutragen, als Arbeiter in Widerstandsgruppen gegen den Krieg mitzumachen oder sich für den Menschheitstraum einer befreiten Welt zu organisieren. Es wurde durchgehend getanzt und die Stimmung war super.

Auf der Bühne berichtete der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International von ihrer Kundgebung gegen die Flüchtlingshetze der Regierung letztes Wochenende in Stuttgart. Zwei neue Mitglieder des Freundeskreises trauten sich direkt auf die Bühne. Der REBELL machte Werbung für das Rebellische Musikfestival, bei dem sich über 240 Bands beworben haben. Das zeigt die Ausstrahlung des Festivals und es wird an vielen Orten mit Hunderten Händen vorbereitet. Umso wichtiger, dass noch viel mehr Leute zu solchen Warm-up-Konzerten kommen, denn dort spürt man den Zusammenhalt. Das überzeugt dann auch dafür, zum Rebellischen Musikfestival zu fahren. Wie es sich gehört, wurde bis in die Nacht gefeiert. Wir sehen uns in vier Wochen in Thüringen!

Hier gibt es alle Infos zum Rebellischen Musikfestival