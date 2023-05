Generalstreik gegen die arbeiterfeindliche Rentenreform

Dies berichtet die Zeitung der Revolutionären Kommunistischen Partei Uruguays (RCP), La Verdad.

Dieser Streik war einer der wichtigsten der letzten Jahre, weil er den gesamten Transport-, Banken- und Staatssektor betraf, und auch weil es am Nachmittag eine große Kundgebung von etwa 30.000 Arbeitern gab, die den Palacio Legislativo umzingelten, während dieses reaktionäre Gesetz dort in der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde. Es hebt das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre an, senkt den Rentenfaktor und weitet die private Rentenvorsorge über die AFAPs (Verwalter der privaten Vorsorgesparfonds; Anm. des Üb.) aus.

Diese Reaktion der Arbeiterklasse ist eine klare Demonstration ihrer Opposition gegen dieses Gesetz und gegen die Regierung der rechten und ultrarechten Koalition unter der Führung von Lacalle Pou. Sie hat in diesen drei Jahren eine harte “Haushaltsanpassung” durchgeführt, Löhne und Renten gesenkt und die Abhängigkeit des Landes vertieft.

Dieser wichtige Streik, auch wenn er verspätet stattfand und der Opportunismus versucht hat, die Mobilisierung zu einem “Luxusbegräbnis” zu machen, zeigt die sehr guten Bedingungen für das von den klassenbewussten Kräften vorgeschlagene Plebiszit zur Reform der Verfassung und zur Festsetzung des Rentenalters auf 60 Jahre, zur Verbesserung des Rentenfaktors und zur Abschaffung der AFAPs.

Dafür werden 300.000 Unterschriften benötigt; die Frist für die Sammlung endet im April 2024 und die Abstimmung darüber würde zusammen mit den nationalen Wahlen im Oktober erfolgen.

Redaktion der Zeitung “La Verdad”