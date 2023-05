Gewerkschafter mobilisieren am 1. Mai gegen Faschisten vom „III. Weg“

Die Gewerkschaftsjugend machte mit einer besonderen Aktion darauf aufmerksam, sich nach der DGB-Kundgebungen an der Aktion gegen den „Tag der offenen Tür“ der faschistischen Kleinstpartei "Der Dritte Weg" an ihren „Bürgerbüro“ im Stadtteil Oberndorf zu beteiligen.

"Bei Nazis sehen wir Rot, denn wir sind bunt", hieß es unter dem Beifall der rund 400 Kolleginnen und Kollegen, die am Marktplatz gemeinsam mit den Gewerkschaften den Tag der Arbeit feierten. Auch DGB-Kreisvorsitzender Martin Schmidl betonte, dass 90 Jahre nach der Besetzung der Gewerkschaftsbüros durch die nationalsozialistische Sturmabteilung (SA) es auch heute noch wichtig sei, das Motto "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus" hochzuhalten.

„Wir lassen uns unseren Feiertag nicht von den Nazis einvernehmen“ so die Sprecherin von „Schweinfurt ist bunt“ gleich zu Beginn der Aktion, die tatkräftig von der Würzburger Antifa unterstützt wurde. In einer Kunstaktion wurden mehrere Transparente gesprüht, die den Stadtteil rund um den Schandfleck des „III. Weg“-Büros verschönern sollen. Einigkeit herrscht darüber, dass dieser Schandfleck weg muss. Appelle der bürgerlichen Politik an den Vermieter reichen da nicht. Es muss mehr Druck aufgebaut und der Widerstand entwickelt werden.

Zumindest heute blieben die Faschisten unter sich, versteckt hinter schwarzen Planen. Der REBELL nutzte beide Aktionen um für das Rebellische Musikfestival im nahen Truckenthal zu werben und weitere Kontakte zu knüpfen.