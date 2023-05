Gewerkschaftsjugend prägt Demo-Kultur

Es gab kämpferische Parolen und Wortbeiträge gegen den Kriegs- und Krisenkurs der Regierung.

MLPD und REBELL beteiligten sich am Block des Internationalistischen Bündnisses mit Arbeiterliedern und aktuellen Parolen, die auch teilweise von den Demonstranten vor und hinter unserem Block aufgegriffen wurden. Am Bücherwagen der MLPD gab es teils längere Diskussionen, auch über die Umweltkatastrophe und die Perspektive echter Sozialismus. Die ROTFÜCHSE verkauften 100 Nelken an die Teilnehmer.

Diese Mai-Demo war ein Schritt nach vorn. Aber viele aktive Gewerkschafter, die sich an den Streiks der letzten Monate beteiligten, fehlten. Mit einer entsprechenden Mobilisierung an der Basis der Gewerkschaften wäre mehr drin gewesen.