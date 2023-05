Heidelberg: Bücher und DVDs im Wert von 192,60 Euro verkauft

Auf Initiative von Mitgliedern der Linkspartei wurde unterwegs mehrmals die Internationale gesungen. Parolen wie: „Hoch die internationale Solidarität. Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land. Hinter dem Faschismus steht das Kapital – der Kampf um Befreiung ist international“ und andere mehr wurden skandiert und gaben der Demo einen kämpferischen Charakter.

An der Kundgebung auf dem Marktplatz beteiligten sich laut Veranstalter 700 Menschen. Es gab dort eine ganze Reihe von Informations- und Verpflegungsständen von SPD, Grünen, Linkspartei, Cuba-Solidarität, Üsoligenial e. V., Bündnis gegen Armut, Ver.di, IG Metall, GEW, Freidenkerverband, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg.

Am „schönsten“ und „vielfältigsten“ wurde jedoch der Infostand der MLPD von verschiedenen Besucherinnen und Besuchern unseres Standes bewertet. Auf mehreren Tischen hatten wir Literatur an der ganzen Bandbreite unserer Linie bereit gelegt. Insgesamt wurden dort Bücher und DVDs im Wert von 192,60 Euro umgesetzt. Das bisher höchste Verkaufsergebnis, dass in der langen Tradition der Stände der MLPD auf dem Marktplatz erzielt wurde (zum Vergleich: 2022: 41 Euro, 2021: 26 Euro). 59,6 Prozent stammen dabei aus dem Verkauf von grundsätzlicher Literatur. 16,90 Euro wurden für die Spendeninitiative der MLPD gespendet. Das zeigt, wie in anderen Orten auch, das große Interesse an Grundsatzfragen und der Zukunftsperspektive Sozialismus. Aufgrund des großen Andrangs war es uns gar nicht möglich, alle Fragen der Besucherinnen und Besucher genügend zu beantworten.