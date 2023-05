1. Mai / Griechenland

LARCO-Arbeiter und ihre Familien demonstrierten in Larimna

Die Beschäftigten von LARCO und ihre Familien, die Bewohner der Dörfer der Region, aber auch eine Reihe von Arbeiterinnen und Arbeitern aus Mittelgriechenland, sandten am 1. Mai eine laute Botschaft an die Herrschenden und an die Chefetage von LARCO: „Hände weg von den Beschäftigten von LARCO und ihrer Gewerkschaft!“.

Von Iordanis Georgiou