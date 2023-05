Maidemonstration des Internationalistischen Bündnisses und der MLPD

Es gab zahlreiche Redebeiträge seitens des Internationalistischen Bündnisses, des Jugendverbands REBELL aus Leipzig, von der MLPD und vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International. Das kam bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gut an.

Kritisiert wurde das Einknicken der örtlichen DGB-Spitze am 1. Mai, die nun mit ihrem Nichtstun den Kolleginnen und Kollegen, die in Streiks standen und stehen, in den Rücken gefallen ist.

Was unsere Mai-Kundgebung betrifft, so gab es zahlreiche Redebeiträge zur Geschichte des 1. Mai sowie zur Umwelt und zur Weltkriegsgefahr. Nach der Kundgebung sind vier Genossen noch zu Aktivitäten der Linkspartei gegangen und haben dort für das Rebellische Musikfestival, das in diesem Monat in Thüringen stattfinden wird, geworben.

Wichtig war die Werbung für das aktuelle Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ , die sich zuspitzende Gefahr eines atomar geführten Dritten Weltkriegs durch die Imperialisten, die Umweltkrise sowie die Zusammenhänge von Inflation und Kriegen und Umweltzerstörung weltweit.

Am Nachmittag haben wir noch eine kleine Maifeier durchgeführt, was ein würdiger Abschluss dieses guten Tages war.