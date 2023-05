Lasst uns unsere Wut gegen das faschistische Regime auf den 1. Mai tragen!

Wir begehen den 1. Mai 2023 unter Bedingungen, in deren Rahmen sich die Forderungen und Bestrebungen der Arbeiterklasse und der Unterdrückten nach Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit für die Völker und Frauen verstärken; in denen faschistischer, kolonialistischer Terror, Arbeitslosigkeit, hohe Lebenshaltungskosten und Armut das Leben unerträglich machen; in denen die faschistische, kolonialistische kapitalistische Armee unter dem Kommando von Tayyip Erdoğan ihre Besatzungen in Rojava, Südkurdistan und Syrien fortsetzt.

Das faschistische Regime, das auf Lügen, Demagogie, faschistischem Staatsterror und Krieg basiert, intensiviert seine Angriffe gegen unsere Völker, angefangen bei der Avantgarde, die sagt: "Tayyip Raus! Wir wollen Freiheit, Gerechtigkeit, ein menschenwürdiges und freies Leben!". Um Tayyip Erdoğan am 14. oder 28. Mai zum Sieger der Wahlen zu erklären, die er offensichtlich verlieren wird, hält er verschiedene Pläne in Reserve, darunter Massenverhaftungen und Verhaftungen, alle Arten von Wahlmanipulationen, zivil aussehende Konterguerilla-Angriffe und Massaker. ...

Während wir mit aller Kraft mobilisieren, um das Regime von Tayyip Erdoğan zu beenden, sollten wir uns nicht von der Demagogie des chauvinistischen, rassistischen politischen und sozialen reaktionären Zentrums namens "Allianz der Nationen" einfangen lassen. Vergessen wir nicht, dass es keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit, keine andere Grundlage gibt, um unsere wirtschaftlichen und demokratischen Forderungen durchzusetzen, um Ausbeutung, Armut, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, nationale und sexuelle Ungleichheiten zu beseitigen, als die Einheit, die Organisation und den Kampf der Arbeiter und Unterdrückten. ...

Fordern wir Rechenschaft für die kolonialistischen, plündernden Besetzungen, das Niederbrennen von Wäldern, den Einsatz von chemischen Waffen. Fordern wir Rechenschaft über die faschistischen Treuhandpraktiken in den Kommunen, den Ausschluss fortschrittlicher, demokratischer, volksnaher Akademiker von den Universitäten, die Verhaftung von Volksvertretern. Fordern wir Rechenschaft über den Gezi-Juni-Aufstand und die Kobanê-Serhildans-Prozesse vom 6. bis 8. Oktober, über die willkürlichen faschistischen Verhaftungen von Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak und Mücella Yapıcı sowie über die Verfolgung in den Gefängnissen. Lasst uns auf allen Plätzen die laute Stimme der Freiheit und des Sozialismus erheben, die Bestrebungen, die der 1. Mai symbolisiert!