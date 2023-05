Montagsaktion zum Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus

Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Wir wenden uns auch heute gegen jede Form sich breit machender faschistoider und faschistischer Kräfte und Parteien.

Angesichts des eskalierenden Ukrainekriegs, in dem weiter zehntausende Menschen zu sterben drohen, und der damit einhergehenden Gefahr eines Dritten Weltkriegs mahnt der 8. Mai, gegen jeden imperialistischen Krieg und für Frieden und Völkerfreundschaft einzustehen. Die Montagsaktion lehnt die weltweite Hochrüstung, auch die der Bundeswehr, ab.

Wir gedenken der Opfer des Krieges, konkret auch der 164 Zwangsarbeiterinnen aus der damaligen Sowjetunion (Ukrainerinnen und Russinnen!), die auf dem Ebinger Friedhof begraben sind, und der Opfer imperialistischer Kriege weltweit. Wir ehren Widerstandskämpfer gegen Faschismus und Krieg.

Die nächste reguläre Montagsaktion ist am 5. Juni wieder in Balingen um 17.30 Uhr vor der Stadtkirche. Dort gibt es einen Bericht über die Bundesdelegiertenversammlung der Bundesweiten Montagsdemobewegung, die am 22.04. in Kassel stattfand. Ein Besuch in Balingen kann auch mit eine Besuch der Landesgartenschau verbunden werden.