Montagsdemo erinnert an die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945

Dabei ist - neben der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands - die Befreiung der Konzentrationslager durch die westlichen Alliierten wichtig. Im KZ Buchenwald in Weimar gab es bereits Anfang April 1945 Widerstand der Inhaftierten, am 11. April 1945 übernahmen die Häftlinge die Leitung des Lagers von der abziehenden SS. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Buchenwald. Die Rote Armee der Sowjetunion befreite Buchenwald noch vor den Alliierten. Daran erinnert die die Montagsdemo Bochum unter anderem am kommenden Montag.

Doch es gibt auch andere wichtige Themen

Zur Zeit kämpfen im Ukrainekrieg imperialistische Staaten um die Weltherrschaft, sowohl Russland und China auf der einen, als auch die Ukraine und die NATO auf der anderen Seite. Die Gefahr eines (atomaren) Dritten Weltkriegs ist heute so hoch, wie noch nie! Beiden Seiten geht es nur um den Sieg und die Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen.

Die Macht der internationalen Monopole zerstört durch den Raubbau von Rohstoffen in vielen Ländern der Erde die Natur und damit die Lebensgrundlage von Millionen Menschen und zwingt viele Menschen zur Flucht. Anstelle der Fluchtursachen werden die Flüchtlinge bekämpft, wie in den Folterlagern von Libyen. Die EU erklärt immer mehr faschistoide Staaten zu "sicheren Herkunftsländern".

Die Bochumer Montagsdemo stellt sich auf keine Seite der imperialistischen Kriegstreiber und ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und die weltweite Militarisierung. Unter dem Motto: "Wir zahlen nicht für eure Kriege - wir stehen gegen Kriege auf" protestieren die Montagsdemonstranten gegen die Verschleuderung von Milliarden Euro für die Rüstung, für Soziales ist kein Geld da! Die Kundgebung ist am kommenden Montag, 8. Mai, um 18 Uhr auf der Kortumstr. zwischen den Einkaufszentren Drehscheibe und Citypoint.