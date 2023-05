Montevideo: Proteste gegen Rentenreform

Die beiden Parlamentskammern in Uruguay haben inzwischen die umstrittene Rentenreform der Regierung von Präsident Luis Lacalle Pou abgesegnet, trotz breiter Proteste dagegen in den vergangenen Wochen. Am 25. April hatten die Gewerkschaften mit einem 24-stündigen Generalstreik dagegen protestiert, dass das Renteneintrittsalter schrittweise von 60 auf 65 Jahre heraufgesetzt werden soll. Auch am 1. Mai stand der Widerstand gegen diese Rentenreform im Mittelpunkt. Für den 8. Mai hat die größte Arbeitergewerkschaft PIT-CNT weitere Streiks und Demos angekündigt. Ansonsten soll die 2024 anstehende Präsidentenwahl Veränderungen bringen.