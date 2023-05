Bremen

Open-Air-Konzert mit 500 Zuschauern

Bei nicht besser vorstellbarem Wetter, mit strahlendem Sonnenschein, veranstalteten der Jugendverband REBELL und die Bremer Widerstandsgruppe gegen Aufrüstung und Weltkriegsgefahr das Open-Air-Konzert für den Weltfrieden in Bremen - in den schönen Neustadtswallanlagen beim Südbad. Es war ein voller Erfolg! Bereits während des Aufbaus - zwei Stunden vorher - kamen aufgrund des tollen Wetters viele Menschen in den beliebten Park, erfuhren oder wussten bereits, dass später das Konzert stattfinden würde.

