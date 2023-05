Palästinensischer Gefangener Khader Adnan im Gefängnis gestorben!

... Der palästinensische Gefangene Khader Adnan, der zum Symbol des Widerstands gegen die israelische Inhaftierungspolitik geworden ist und einen wichtigen Platz im Kampf des palästinensischen Volkes gegen den israelischen Besatzungsstaat einnahm, ist ... am 87. Tag seines Hungerstreiks für seine Überzeugungen gestorben. Die israelische Gefängnisverwaltung teilte mit, dass Adnan bewusstlos im Isolationsraum des Ramleh-Gefängnisses aufgefunden wurde, und gab später bekannt, dass er im Assaf-Harofeh-Krankenhaus gestorben sei.

Khader Adnan, 44, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens zwölf Mal von den israelischen Besatzern verhaftet, verbrachte insgesamt acht Jahre hinter Gittern und machte fünf Hungerstreiks. Einer dieser Streiks war ein 55-tägiger Hungerstreik im Jahr 2015 aus Protest gegen … die sogenannte "Verwaltungshaft", bei der Verdächtige auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Prozess inhaftiert werden. Es war sein Hungerstreik im Jahr 2012, ebenfalls aus Protest gegen die Praxis der "Verwaltungshaft", bei dem er nach 67 Tagen Hungerstreik freigelassen wurde und der dazu führte, dass er zu einem der Symbole des Gefängniswiderstands wurde....



Khader Adnan wurde zuletzt am 5. Februar 2023 in der Stadt Arraba im nördlichen Westjordanland im Bezirk Dschenin festgenommen. Er trat sofort in einen Hungerstreik, um gegen seine rechtswidrige Inhaftierung zu protestieren. Die israelischen Behörden beschuldigten Adnan, ohne Beweise vorzulegen, der "Mitgliedschaft im Islamischen Dschihad und dem Halten politischer Reden vor Militärgerichten". Der Mörder von Khader Adnan ist der israelische Besatzungsstaat

Derzeit befinden sich 4700 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen, 1.000 davon sind "Verwaltungshäftlinge". Allein in diesem Jahr sind in vier Monaten 1300 Palästinenserinnen und Palästinenser verhaftet worden. Als UPOTUDAK protestieren wir gegen die Verhaftungen des israelischen Staates, der keinen Augenblick zögert, den Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die Besatzung zu unterdrücken, und wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen!

Khader Adnan ist unsterblich!

Freiheit für palästinensische Gefangene!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Hoch die internationale Solidarität!