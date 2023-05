Palmers fragwürdige Rückzugsgefechte

Tausende Drehbuchschreiberinnen und -schreiber in den USA begannen am Dienstag mit ihrem Streik für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit. Die Streikenden, organisiert in der Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA), verhandeln seit März mit der Organisation der Film- und Fernsehproduzenten über einen neuen Vertrag. Bisher erhalten die Autorinnen und Autoren ein festes Gehalt. Angesichts der wachsenden Angebote in den Streamingdiensten verlangen die Drehbuchschreiber, dass sie größere Gewinnanteile erhalten, wenn Serien über vermarktet werden. Der Streik dürfte bald zu spüren sein, zuerst in den laufenden Fernsehproduktionen. 2007/2008 legte ein Streik, der 100 Tage dauerte, die Produktion in Hollywood fast vollständig lahm.