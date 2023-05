Philippinen: Marcos Jr. und sein erbärmliches US-Marionettenspiel angeprangert

In Manila fand am Morgen ein Marsch zur Mendiola-Brücke in der Nähe des Präsidentenpalastes (Malacanang) statt, wo ein zweistündiges Programm abgehalten wurde; Arbeiterführer waren die Redner. Ein weiterer Marsch, angeführt von KMU und BAYAN (Bagong Alyansang Makabayan), führte zum Roxas Boulevard, wo ein weiteres Programm in der Nähe der US-Botschaft stattfand. Die Redner konzentrierten sich auf die Tatsache, dass sich in den letzten drei Wochen mehr als 15.000 US-Soldaten auf den Philippinen befanden und Kriegsübungen in der Westphilippinischen See durchführten. Weiter konzentrierten sie sich darauf, dass sich Marcos Jr. an diesem 1. Mai gerade in den USA aufhält und vor US-Präsident Joe Biden einen Kotau macht.