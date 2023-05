Duisburg

Provokationen bei der zentralen Demonstration des DGB NRW

In diesem Jahr fand die zentrale Demonstration und Kundgebung des DGB NRW in Duisburg statt, Hauptredner waren NRW-DGB-Vorsitzenden Anja Weber und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Sie marschierten mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und OB Sören Link in der 1. Reihe der Demonstration. Bevor es losging hielt das Internationalistische Bündnis wie gewohnt seine Auftaktkundgebung mit Rednern verschiedener Organisationen ab.

Von Korrespondenten aus Duisburg