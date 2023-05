Revolutionärer Optimismus und Perspektive echter Sozialismus stoßen auf breites Interesse

Lena Salomon, Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste / MLPD: „Nicht für die Leute wollen wir Politik machen, sondern mit den Leuten.“ In wöchentlichen Treffen organisieren sich Kandidaten, Interessierte und Wahlkämpfer. Dort wird ausgewertet, inhaltlich diskutiert und neue Aktivitäten werden festgelegt. So zum Beispiel, wie die Hauptlosung: „Der Kapitalismus bedroht die Menschheit – Perspektive: Echter Sozialismus“ ankommt?! Sie trifft den Nerv der Menschen und ist Leitlinie dieses Wahlkampfs. „Unser Anspruch ist, dem Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen.“ In einer sozialistischen Forschung bilden Hochwasserschutz und der Erhalt von 136 Platanen am Weserdeich eine Einheit.

Die klare Positionierung gegen das faschistische Putin-Regime und gegen die NATO gibt viel Stoff zur Diskussion. „Keine Waffenlieferung an die Ukraine“ findet immer mehr Zustimmung. Die Aufgeschlossenheit gegenüber der MLPD ist mit Nachdenklichkeit und Fragen verbunden: Kann eine solidarische, proletarische Denkweise in einer sozialistischen Gesellschaft gegenüber dem Egoismus und der Verachtung der bürgerlichen Weltanschauung gegenüber Mensch und Natur überlegen werden?! Insofern ist der Bremer Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD auch eine Schule für die Offensive, dem echten Sozialismus zu neuem Ansehen zu verhelfen! Und das trägt über den Tag hinaus!

Im Gespräch mit der Roten Fahne sagt Wolfgang Lange, ebenfalls Kandidat der Internationalistischen Liste/MLPD zur Bremer Bürgerschaftswahl: "Wir sind bester Dinge! Die Leute sind sehr aufgeschlossen gegenüber unserem Motto: „Kapitalismus bedroht die Menschheit! Perspektive: Echter Sozialismus!“ und sie sind unzufrieden mit der Regierungspolitik. Unsere Stellung zum Ukrainekrieg und der Gefahr eines Dritten Weltkriegs findet viel Zuspruch. Inzwischen sind auch viele gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Daneben ist die soziale Frage wichtig. Bremen hat die höchste Arbeitslosenquote mit über 10 Prozent, Bremerhaven mit über 14 Prozent und die höchste Kinderarmut in Deutschland. Unsere gesamtgesellschaftliche Rolle ist gewachsen! Der Weser-Kurier berichtete sachlich über uns. Die Fernsehsendung Buten un Binnen brachte ein Interview mit unserer Spitzenkandidatin Lena Salomon. Unser Offener Brief gegen den antikommunistischen Versuch des DGB-Vorsitzenden Harder, den Infostand am 1.Mai zu verbieten, hatte Wirkung: „Was haben die denn gegen Euch?“ fragte sogar die SPD-Bildungssenatorin Sascha Aulepp am MLPD-Stand und kaufte ein Rote Fahne Magazin. Wir haben einen tollen Wahlkampf mit acht Straßenumzügen, über 1000 Plakaten und einer Kundgebung mit unserer Parteivorsitzenden Gabi Fechtner auf dem Marktplatz durchgeführt sowie ein großes Konzert für den Weltfrieden mitorganisiert. Von unserer Wahlzeitung wurden über 15.000 Stück verteilt. Das kam alles gut an. Wir versprechen uns von der Wahl vor allem eine Investition in die Zukunft, mit einer wachsenden Anzahl von Menschen, auch Kindern und Jugendlichen, die sich in MLPD REBELL und ROTFÜCHSE organisieren, aber auch in Selbstorganisationen, wie den Gewerkschaften, der Umweltgewerkschaft, dem Frauenverband Courage oder Solidarität International, und die sich in der neuen Friedensbewegung engagieren.

Berichte, Interview und Statements zum Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD im nächsten Rote Fahne Magazin, das am 12. Mai erscheint.

