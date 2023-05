Zehn Jahre Rana-Plaza-Katastrophe

Solidarität mit dem Kampf der Textilarbeiterinnen in Bangladesch

Halinka Augustin und Suse Bader, die Europakoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, schrieben an Joly Talukder, die Asienkoordinatorin der Weltfrauenkonferenz und Vorsitzende der Textilarbeitergewerkschaft Bangladesch (GWTUC) sowie an die Textilarbeiterinnen in Bangladesch.