Solidarität mit Dr. Karamba Diaby

Der Sprecher der MLPD Halle, Frank Oettler, versichert Diaby seine und die Solidarität der MLPD:

"Im Namen der Marxistisch- Leninistischen Partei Deutschlands möchte ich Dir, lieber Karamba, und Deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die uneingeschränkte Solidarität meiner Partei im Kampf gegen Rassismus, gegen Faschismus, Antisemitismus und Antikommunismus erklären. Sind es doch die vier Seiten einer zutiefst reaktionären, unmenschlichen Denkweise. Darum fordern wir bis heute u.a. das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda. Doch bisher hat die Justiz unseres Landes noch nicht einmal solche geistigen Brandstifter, wie S. Lieblich, der eine neue faschistische SS aufbauen wollte, hinter Gitter gebracht. Er, AfD-Höcke und andere ihresgleichen, Neonazis durch und durch, dürfen weiter die Menschen terrorisieren. Dass 78 Jahre nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus so etwas möglich ist, ist eine Schande für ein System, was sich nach innen und außen brüstet, freiheitlich und demokratisch zu sein. Ja, für wen? Mörder, Brandstifter, Verbrecher, sie fühlen sich sicher in unserem Land und führen aus, wovon ihre faschistischen Idole öffentlich schon mal reden.

Lieber Karamba, ich bin froh, dass Dir und anderen Menschen durch diesen gemeinen, hinterhältigen, feigen Brandanschlag nichts passiert ist. Wir fordern harte Bestrafung für den Verbrecher, eine gründliche und vollständige Aufklärung, wie es zu der Tat kommen konnte und die Verfolgung und Bestrafung aller Beteiligten.

Frank Oettler

Sprecher der MLPD Halle