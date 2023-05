Spenden für die Flüchtlinge in Kara Tepe / Griechenland

Damit wollen wir auch auf die katastrophalen Zustände aufmerksam machen, in denen die EU geflüchtete Menschen leben lässt. Das Recht auf Flucht wird von der EU mit Füßen getreten. Aegean Boat Report berichtete kürzlich, dass in den letzten drei Jahren 54.000 Flüchtlinge auf Booten in über 2000 Fällen von griechischen Behörden in der Ägäis zurückgedrängt wurden.(...)

Würden sich die Geflüchteten gemeinsam mit Menschen aus Lesbos nicht selber organisieren, würden sie in kürzester Zeit in Plastikmüll ersticken. Das Camp ist derzeit bedroht von einer weiteren Umsiedlung in ein Waldstück, wodurch die gefängnisähnlichen Zustände weiter ausgebaut würden. Auch dagegen protestieren wir.

Die Organisation „Stand by me lesvos“ stellt sich vor: „Wir sind eine gemeinnützige, wohltätige Selbstorganisation, die sich auf drei Gebiete konzentriert: Bildung, Umwelt und Stärkung und Befähigung der Flüchtlinge. Für diese Ziele arbeiten wir mit selbstorganisierten Teams im Camp. Wir haben uns in 2017 gegründet.“

Wir sammeln in Deutschland in einer gemeinsamen Projektgruppe die Spenden: Solidarität International, Umweltgewerkschaft, Bundesweite Initiative ökologischer Wiederaufbau.

Spendenkonto von Solidarität International

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main

Stichwort "Kara Tepe Ökologie"

Hier gibt es den Flyer zur Spendenaktion