Stop War – gegen jede imperialistische Aggression

Rund 80 Teilnemerinnen und Teilnehmern genossen die Unterschiedlichkeit der Darbietungen. Was alle einte, Protest gegen die drohende Gefahr eines Dritten Weltkriegs, der Umschlag in eine globale Umweltkatastrophe spielten in der einen oder anderen Art eine wichtige Rolle. Es wurde aber nicht nur angeklagt, sondern die Perspektive des echten Sozialismus klang mal leiser, mal deutlicher oder auch ausdrücklich durch. Das war sicher nicht das Übliche nahe dem Amüsierviertel Reeperbahn.

Beim Konzert nutzten wir die Umbaupausen für Interviews – zum Erdbeben in der Türkei und Syrien, um für die Unterstützung der Erdbebenopfer zu werben. Der REBELL wurde vorgestellt, aber auch die revolutionäre Weltorganisation ICOR. Europa-Koordinator Joachim Griesbaum hielt ein Grußwort und legte dar, wie bedeutend es ist, dass heute die Revolutionäre in aller Welt nicht nur Resolutionen verabschieden, sondern ihre Arbeit auch koordinieren und gemeinsam höherentwickeln müssen. Da kann man nicht früh genug mit anfangen.

Dass der Aktive Widerstand der notwendige Schritt in der Bewusstseinsbildung ist, drückten die verschiedenen Redebeiträge, aber auch die Liedtexte nicht nur von Gehörwäsche aus. Passend dazu hatten wir neben der Bühne das Transparent: „Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!“.

Es wurde trotz der Kürze der Zeit in den umliegende Wohnvierteln, besonders in Altona, geworben und auch breit plakatiert. Bei Airbus am Tor wie beim Mercedes-Werk wurden die Einladungen mit dem Mai-Aufruf verteilt. Am Konzerttag warben wir beim FC St.Pauli-Spiel (gegen Arminia): „Nach dem Sieg das Konzert gegen den Krieg“ – immerhin, das Spielergebnis hatten wir richtig vorhergesehen. Und wir konnten bei einem Kurz-Open-Air-Konzert von Gehörwäsche nach dem Spiel noch einige Spenden unter den Pauli- und auch Arminia-Fans sammeln.

Der Dank gebührt allen beteiligten Musikerinnen und Musikern, die ihr Bestes gaben. Genauso wie dem Moderatorenpaar, das flüssig durch den gesamten Abend führte, wie auch allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die leckere Snacks zubereiteten. Die Verkäuferinnen und Verkäufer von Essen und Getränken – und natürlich auch an den Infoständen taten das ihre für einen gelungenen Abend.

Auf Wiedersehen beim Rebellischen Musikfestival!