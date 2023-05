Volle Solidarität mit Alassa Mfouapon

Die aktuelle Abschiebungsandrohung muss sofort zurückgenommen werden! Alassa Mfouapon muss hier leben und arbeiten können, Rechte und Sicherheiten dazu bekommen! Aktuell läuft sein Asylverfahren noch – eine Abschiebung ist unzulässig!

Alassa Mfouapon hat sich in seiner neuen Heimat vorbildlich eingelebt. Er setzt sich uneigennützig für die Rechte von Flüchtlingen ein, hat seine Ausbildung hier in Essen als Mediengestalter Bild und Ton absolviert, aber bisher wurde ihm sein Wunsch verweigert, seinen Wohnsitz nach Gelsenkirchen zu verlegen. Seine Prüfung und einen Deutschkurs auf Hochschulniveau hat er kürzlich bestanden, herzlichen Glückwunsch! Er ist eine Fachkraft, der man keine Steine in den Weg legen sollte, sondern der die unbefristete Arbeitsaufnahme ermöglicht werden muss! Ein Arbeitsvertrag wäre ihm sicher.

Auch Oberbürgermeisterin Frau Welge bekräftigte, dass angesichts des Fachkräftemangels eigentlich jeder Mensch gebraucht wird (WAZ, 20.8.22). AUF erfuhr auf eine Anfrage hin, dass 2022 88 Menschen aus Gelsenkirchen abgeschoben wurden. Unvorstellbar, dass unter ihnen nicht Menschen sind, die man hier in Ausbildung und Arbeit hätte bringen können!

AUF Gelsenkirchen kritisiert die Verschärfungen der reaktionären Migrationspolitik der Regierung: Im krassen Gegensatz zu jeder Willkommenskultur will Nancy Faeser das Recht auf Asyl faktisch abschaffen und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen abwickeln.

Wir werden weiter die Solidarität mit Alassa Mfouapon und anderen Flüchtlingen auf antifaschistischer Grundlage organisieren. AUF beteiligt sich und lädt mit ein zum nächsten Treffen des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International in Gelsenkirchen, am 7. Mai, um 16 Uhr, im „Treff International“, Hauptstraße 40.