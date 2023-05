WHO hebt globalen Corona-Gesundheitsnotstand auf

Nicht einmal dazu ist das imperialistische Weltsystem in der Lage, solche Fakten exakt zu erfassen. Covid-19 Infektionen sind weiterhin weltweit zu verzeichnen, das Corona-Dashbord berichtet aktuell über 63 Millionen aktive Fälle weltweit. Bei über 700 Millionen Menschen, also rund einem Zehntel der Weltbevölkerung, wurde im Verlauf der Pandemie Covid-19 nachgewiesen.

Die WHO erklärt die Aufhebung der höchsten Warnstufe damit, dass in der Zwischenzeit "gute Instrumene" vorhanden seien durch Impfungen, wirksame Medikamente und erprobte Schutzmaßnahmen wie medizinische Masken. Spätestens hier müsste die WHO ehrlich einräumen, dass für viele Menschen in den ärmeren Ländern mit heruntergewirtschaftetem öffentlichen Gesundheitswesen kein Zugang zu den "guten Instrumenten" besteht. Aufhebung des Patenrechts ist hier zu fordern! Weiterhin muss man davon ausgehen, dass ca. 5 Prozent aller Covid-19-Infektionen in das Post-Covid-Syndrom übergehen - die Betroffenen werden weitgehend im Stich gelassen, auch in Deutschland!

Der Kampf gegen eine weltweite Gesundheitskrise und gegen die Privatisierung und Verschlechterung der Gesundheitssysteme muss weltweit organisiert werden - auch als Bestandteil des Kampfes gegen den Imperialismus. Die globale Gesundheitskrise wird sich mit dem Fortschreiten der globalen Umweltkatastrophe weiter verschärfen. Neue Pandemien sind zu erwarten, die Belastung des menschlichen Ímmunsystems durch Klimastress, Hunger, chronische Umweltvergiftung und Gesundheitsschädigung am Arbeitsplatz fordert uns zum gemeinsamen Kampf heraus.

Es gibt auch keinen Grund, sich auf den bisherigen Impfungen auszuruhen. Sie konnten bei vielen Menschen Covid-Infektionen nicht verhindern, jedoch die Zahl der schweren Verläufe erheblich reduzieren. Es ist noch unklar, welche Impfstrategie zukünftig eingeschlagen werden muss. Auch die prozentual zwar geringe, insgesamt aber doch viel zu hohe Zahl von bleibenden Nebenwirkungen der Impfungen (Post-Vac-Syndrom) unterstreicht die Berechtigung der Forderung nach Verbesserung der Impfstoffe!

Gute und kostenlose Gesundheitsversorgung für alle Menschen weltweit, Befreiung der Medizin von der destruktiven Wirkung der bürgerlichen Ideologie - auch das erfordert eine internationale Einheitsfront gegen den Imperialismus und für die Vereinigten sozialistischen Staaten der Welt!