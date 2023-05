Zhejiang: mehrtägiger Streik in Textilfabrik

Am 14. April begannen die Arbeiter in der Textilfabrik Jiaxing Quang Viet garment in der chinesischen Provinz Zhejiang mit ihrem Streik gegen Lohnkürzungen, der mindestens fünf Tage andauerte. Das taiwanesische Unternehmen hatte zuvor Lohnkürzungen angekündigt. Die Produktion in der Fabrik in Pinghu, in der 1.200 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt sind, kam zum Stillstand. Hier werden Textilien produziert unter anderem für Adidas und New Balance. Das Unternehmen begründete die Lohnkürzungen mit sinkenden internationalen Aufträgen. Es kam auch zu Protesten vor dem Fabriktor und zu Polizeieinsätzen.