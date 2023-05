8. Mai: Gemeinsam gegen Krieg und Faschismus

Der Stadtvorstand Jan Rötschke (Die Linke) begrüßte die Teilnehmer, darunter die Delegation der MLPD, die mit ihrem Jugendverband REBELL vertreten war.

Wir dokumentieren die Rede der MLPD in Auszügen:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Gedenkveranstaltung, ...

die Zeit von 1933 bis 1945 stellt das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte dar: Der Hitlerfaschismus herrschte. Schulbücher und Fernsehprogramme wissen vieles darüber zu berichten. Doch stehen die heutigen Darstellungen oft im krassen Gegensatz zur Wirklichkeit. So wird Hitler gern als Unfall der Geschichte dargestellt, während er in Wirklichkeit durch das deutsche Monopolkapital an die Macht gebracht wurde.

Dieses Monopolkapital, dieser kapitalistische Schoß, ist auch in unserem Land noch fruchtbar. Vor 90 Jahren hat der Hitlerfaschismus im Auftrag des deutschen Finanzkapitals sein brutales Terrorregime errichtet, um eine revolutionäre Entwicklung in Deutschland wie in der damals sozialistischen Sowjetunion zu verhindern. Dazu zerschlugen die Faschisten zuerst die organisierte gewerkschaftliche und die politische Arbeiterbewegung. Weitgehend verschwiegen wird heute das Wirken der Kommunisten, ihr Leid sowie ihr heldenhafter Widerstand. Noch bevor die Hitlerfaschisten mit ihren Pogromen gegen die Juden begannen, sperrten sie hunderttausende Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Kommunisten in die Konzentrationslager. 30 000 deutsche Kommunisten wurden von den Hitlerfaschisten ermordet.

Mit diesen terroristischen Maßnahmen nach innen, gegen die eigene Bevölkerung, erzwangen sich die Faschisten den notwendigen Rückenhalt, den barbarischen Zweiten Weltkrieg am 1. September 1939 zu beginnen. Am 8. Mai 1945 wurden Deutschland und die Welt vor allem durch die Rote Armee unter Führung Stalins im Bündnis mit den Alliierten von der Barbarei des Faschismus befreit. Heute fordern wir Marxisten-Leninisten gemeinsam mit vielen Freundinnen und Freunden vom VVN BDA in ganz Deutschland: „Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten."

In diesem Jahr ist das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in besonderem Maße verbunden mit dem Kampf gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg, ausgehend von dem derzeitigen Krieg in der Ukraine. Die Gefahr eines atomaren Dritten Weltkriegs ist heute so hoch wie noch nie! Heute muss es doch heißen: Faschismus, verbrecherische Kriege, Ausbeutung, Unterdrückung, Inflation, Leid und Elend, die Zerstörung unserer Umwelt: Der Schoß, aus dem das immer noch kriecht, muss ein für alle Mal vernichtet werden! ...