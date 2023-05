Aufstieg, Krise und Perspektiven der modernen Naturwissenschaft

Die modernen Naturwissenschaften entstanden im Zusammenhang mit der kapitalistischen Industrialisierung und der bürgerlichen Revolution gegen die feudale Gesellschaft, im Kampf gegen ihre feudal-religiöse Ideologie. Sie hat der Menschheit einen großen Fortschritt gebracht und auch einen Beitrag geleistet, Aberglauben, Mystik und Religion zu überwinden. Heute werden die Naturwissenschaften nicht nur von ultrarechten Klimaleugnern, Verschwörungstheoretikern oder (Ersatz-)religionen attackiert. Trotz allem technischen Fortschritt und gewaltiger Flut neuer Einzelerkenntnisse sind die bürgerlichen Naturwissenschaften unter dem Einfluss der bürgerlichen Ideologie in eine tiefe Krise geraten.

Das ist die zentrale These des neu erschienen Buchs „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" von Stefan Engel, in dem dies allseitig untersucht und nachgewiesen wird. Christian Jooß hat mit über 50 anderen Wissenschaftlern beratend an dem Buchprojekt mitgewirkt. Auf dem Buchrücken heißt es: „Die Naturwissenschaftler genießen in der bürgerlichen Gesellschaft allgemein hohes Ansehen, weil sie scheinbar unpolitisch, unanfechtbar und nur dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichtet sind. Mit dem Vordringen des Positivismus und des Pragmatismus haben die Naturwissenschaften jedoch erheblich an Wissenschaftlichkeit eingebüßt und sind in eine Krise geraten."